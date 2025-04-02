Hollywood yıldızı Val Kilmer hayatını kaybetti

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Hollywood'ta bir yıldız daha kaydı...

Efsaneleşen filmlerin oyuncusu Val Kilmer öldü.

Kilmer, 65 yaşındaydı.

ZATÜRRE TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Val Kilmer'ın kızı Mercedes Kilmer yaptığı açıklamada, babasının bir süredir zatürreyle mücadele ettiğini belirtti.

Mercedes Kilmer, babasının bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade ederek, 2014'te gırtlak kanserine yakalandığını ancak daha sonra iyileştiğini aktardı.

KİLMER'İN ROL ALDIĞI BÜYÜK YAPIMLAR

Aralık 1959'da Los Angeles'ta doğan ve Hollywood filmleriyle tanınan Val Kilmer, "Top Secret!" (1984) ve "Real Genius" (1985) gibi komedilerle sinemaya adım attı.

"Top Gun" (1986) filmindeki "Iceman" rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Kilmer, 1995 yapımı "Batman Forever" filminde Bruce Wayne/Batman rolüyle geniş kitlelere ulaştı.

Kilmer'in kült bir suç filmi olan Heat filminde canlandırdığı Chris Shiherlis karakteri ise sinema dünyasında ikonik bir karakter olarak tarihe geçti.