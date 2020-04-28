Hugo'nun Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu'nun son hali
Hugo adlı oyun ile bir neslin adeta efsanesi olan Tolga Gariboğlu, yıllar sonra geri döndü.
- Haber Merkezi
- 28.04.2020 - 09:52
90’ların efsanesi Hugo’nun sunucusu Tolga Gariboğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. 2008'de televizyonu bırakan Tolga Abi uzun süredir göz önünde değildi.
"BAĞIŞLA BİZİ VİRÜS"
Hugolina, Rit, Rot ve Rut'u Cadı Sila'dan kurtarmaya çalışırken yönlendirmeleriyle tüm çocukların kahramanı olan sunucu Tolga Gariboğlu, ” Bizi Affet Öküz; Bağışla Bizi Virüs” başlığıyla bir içerik yayınladı.
İşte Tolga Abi’nin son hali: