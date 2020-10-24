Hülya Açıkgöz: Konuşursam Hadise, Türkiye'ye adım atamaz

Geçtiğimiz yıl kardeşi Hadise ile arası açılan Hülya Açıkgöz, Instagram'da yaptığı soru cevapta, "Konuşursam Hadise, Türkiye'ye adım atamaz." ifadelerini kullandı.

Kız kardeşi Hadise ile geçen yıl arası açılan Hülya Açıkgöz, Instagram'dan yaptığı soru cevap etkinliğiyle Hadise'yle arasındaki son durum hakkında ipucu verdi.

Hadise'yle davalık olan Hülya Açıkgöz, sosyal medyadan kendisine yöneltilen soruya verdiği cevap ile kafaları karıştırdı.

Hülya Açıkgöz kendisine gelen "Kendiniz neden açık net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna Hülya Açıkgöz şu cevabı verdi:

"TÜRKİYE'YE ADIM ATAMAZLAR"

"Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar, Türkiye'ye adım atamazlar..

Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Neyse kitap yazabilirim"





HADİSE VE HÜLYA AÇIKGÖZ'ÜN KAVGASI

Kardeşi Hadise'nin uzun süre menajerliğini üstlenen Hülya Açıkgöz, Hadise tarafından haksız kazanç elde etmekle suçlanmıştı.

Hülya Açıkgöz ise iddiaları yalanlayarak Hadise ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırmasıyla ilgili, "Adı üstünde benim profilim. İstediğim fotoğrafları siler eklerim. Doğru değil mi? Ruhen yeni bir sayfaya ihtiyaç vardı sanırım. Büyük bir şey aranmasın arkasında." ifadelerini kullandı.