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    Hülya Avşar: Aşı oldum

    Hülya Avşar, birinci doz koronavirüs aşısını olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 08:28
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 09:27
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    Hülya Avşar: Aşı oldum

    Masumiyet dizisiyle ekranlara geri dönen Hülya Avşar'ın, projesi kısa sürdü. Önceki gün Nişantaşı trafiğinde görüntülenen Avşar, aracının içinde açıklamalarda bulundu.

    "KISA VE GÜZELDİ"

    Ünlü oyuncu, “Biraz pahalı bir yapımdı. Güzel bir dijital film gibi oldu. 13 bölüm kısa ve güzeldi.” diye konuştu.

    "ÇİN AŞISI OLMAYIN"

    Avşar, birinci doz koronavirüs aşısını olduğunu da söyledi. Çin aşısı Sinovac yaptırdığını açıklayan Avşar, elleriyle gözlerini çekik yaparak espriyi patlattı: “Çin aşısı yaptırdım. O yüzden gözlerim bak nasıl çekik duruyor. Çin aşısı olmayın, sonra böyle oluyorsunuz.”

    Hülya Avşar: Aşı oldum #1Hülya Avşar: Aşı oldum #2

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