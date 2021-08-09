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    Hülya Avşar: Aşklar

    Hülya Avşar, çocuklarıyla buluşan ve o anları Instagram'dan paylaşan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun gönderisine yorum yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 11:18
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    Hülya Avşar: Aşklar

    Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Hülya Avşar'dan olan 23 yaşındaki kızı Zehra ve Feraye Tanyolaç'la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya ile birlikte yemeğe çıktı.

    Çocuklarıyla objektif karşısına geçen spor yorumcusu, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    HÜLYA YORUMSUZ BIRAKMADI

    Hülya Avşar da eski eşinin 3 binden fazla beğeni alan gönderisine kayıtsız kalmadı. Avşar, Çilingiroğlu'nun paylaşımına kalp emojileri ile birlikte, "Aşklar!" yorumunu yaptı.

    Çilingiroğlu ile Hülya Avşar, sekiz yıl süren evliliklerini 2005'te bitirmişti. İkilinin bu birlikteliğinden Zehra adında kızları var.

    Hülya Avşar: Aşklar #1Hülya Avşar: Aşklar #2

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