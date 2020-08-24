Hülya Avşar, balkonda

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Avşar, son paylaşımıyla yine beğeni topladı.

Hayatından eksik etmediği spor sayesinde fiziğini korumayı başaran Hülya Avşar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Yaptığı antrenmanlardan fotoğraf ve video paylaşan Avşar, bu defa pandemi sürecini geçirdiği evinin balkonunda açma germe hareketleri yaparken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

AVŞAR KIZI ESNİYOR

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafı Hülya Avşar siyah beyaz paylaşmayı tercih etti. Avşar bununla da yetinmeyerek Instagram hesabının hikaye bölümünden kısa bir video paylaştı ve açmış olduğu bacağının üzerine eğilerek ne kadar esnek bir fiziğe sahip olduğunu gösterdi.