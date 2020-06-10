Hülya Avşar, çiftlik yaptırıyor

Hülya Avşar, Riva'da çiftlik evi yaptırmaya başladı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, önceki gün kızı Zehra’nın staj yaptığı Etiler’deki bir mimarlık ofisine gitti.

Avşar, Riva'da hali hazırda 62 milyon TL değerindeki arazisi üzerine yaptıracağı çiftlik evinden bahsetti.

"GURUR VERİCİ"

Avşar, “Zehra önce mimarlığa dair hedefini belirlemişti. İki sene önce mimarlık okumaya başladığı için hep bir şirkette çalışmak istemişti. Zehra’ya demiştim ki 'Çok zor bir şey böyle bir yerde staj yapmak'... Zehra hem okuyor hem de stajını yapıyor. Kesinlikle çok gurur verici. Hedefe doğru yürümek ne güzel bir şey. Kızımla gurur duyuyorum.

Riva’da bir çiftlik evi yaptırıyoruz. Zehra’nın çalıştığı şirketle hayalimi gerçekleştireceğim. Başladık, yavaş yavaş bitireceğiz. Çiftlikte tenis kortu bile olacak." diye konuştu.

"BEN 5 BİN LİRA YAPARDIM"

Bodrum'da sahne almaya başlayacağını duyuran Avşar, fiyatında hiçbir indirim yapmadığını da açıkladı. Şezlong fiyatlarına yapılan zam hakkında da fikrini söyleyen ünlü şarkıcı, "Ben olsam o fiyatları daha da fazla yapardım. Çünkü bir şeyin fiyatını çoğalttıkça insanımız oraya gitmeyi daha çok tercih ediyor. Onlar işin kolayını bulmuşlar. 'Ben bin liralık şezlongdayım' diye hava atacak çok insan olduğu için... Ben olsam fiyatı iki misli koyarım; 5 bin yapardım. Bak, kapıda kuyruk olurdu." diye konuştu.