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    Hülya Avşar, dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

    Üç yıl aradan sonra istanbul'da ilk kez sahneye çıkan Hülya Avşar, yoğun istek üzerine önceki akşam yeniden sevenleriyle buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 08:20
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 08:44
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    Hülya Avşar, dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

    Yeniden sahnelere dönen ünlü şarkıcı Hülya Avşar, önceki akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Avşar, sahnedeki performansı kadar iddialı kıyafetiyle de adından söz ettirdi.

    Gece boyunca ağırlıklı olarak Türk Sanat müziği şarkılarına yer veren ünlü şarkıcı, sahnedeki neşeli tavırları ve muhteşem performansıyla sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

    ŞAMPANYA YARIŞI

    Rus, Arap ve Azeri misafirlerin yoğun olduğu gecede şampanya trafiği yaşandı. Sahneye art arda şampanya gönderen misafirlerine, “Ben böyle şımartılmaya alışkın değilim. İlk defa sahneme şampanya kabul ediyorum. Demek racon buymuş, hepinize çok teşekkür ediyorum” diyen şarkıcı için toplam 200 şişe şampanya açıldı.

    Hülya Avşar, dekolteli elbisesiyle dikkat çekti ViDEO

    Hülya Avşar, dekolteli elbisesiyle dikkat çekti #1Hülya Avşar, dekolteli elbisesiyle dikkat çekti #2

    Hülya Avşar, dekolteli elbisesiyle dikkat çekti #3Hülya Avşar, dekolteli elbisesiyle dikkat çekti #4Hülya Avşar, dekolteli elbisesiyle dikkat çekti #5

    Hülya Avşar, dekolteli elbisesiyle dikkat çekti #6

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