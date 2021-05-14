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    Hülya Avşar, dövmelerini kapattırdığı anları paylaştı

    Rol aldığı dizinin çekimleri öncesinde bacağındaki dövmeleri sildiren Hülya Avşar, “Makyöz dövmeler yüzünden kaçacak” notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2021 - 12:47
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    Hülya Avşar, dövmelerini kapattırdığı anları paylaştı

    Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, şu sıralar ‘Masumiyet’ dizisinde boy gösteriyor.

    Oğluna çok düşkün bir anneyi canlandıran Avşar, rolünden çok yüz filtresiyle gündeme geliyor.

    Yayınlanan her bölümde özellikle sosyal medyayı sallayan Avşar, birçok eleştiriye kendisi de katılıyor ve o filtrenin abartıldığını söylüyor.

    “MAKYÖZ DÖVMELER YÜZÜNDEN KAÇACAK”

    Final yapacağı dizisinin çekimlerinden kareler de paylaşan Avşar kızı, yine çok konuşulacak bir anını Instagram hesabından yayınladı.

    Çekimler öncesinde odasında hazırlanan Hülya Avşar, makyözüne dövmelerini kapattırdı.

    Avşar, videolu paylaşımına “Makyöz dövmeler yüzünden kaçacak” notunu düştü.

    Hülya Avşar dövmelerini kapattırdığı anları paylaştı VİDEO

    Hülya Avşar, dövmelerini kapattırdığı anları paylaştı #1

    Hülya Avşar, dövmelerini kapattırdığı anları paylaştı #2

    Hülya Avşar, dövmelerini kapattırdığı anları paylaştı #3

    Hülya Avşar, dövmelerini kapattırdığı anları paylaştı #4

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