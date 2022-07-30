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    Hülya Avşar, dövmesini gösterdi

    Geçtiğimiz günlerde bir mücevher markasının reklam yüzü olduğu ve milyonluk bir anlaşmaya imza attığı ileri sürülen Hülya Avşar’ın dövmesi gösterdiği dekolteli paylaşımı, beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 09:59
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    Hülya Avşar, dövmesini gösterdi

    Yılların oyuncusu ve şarkıcı Hülya Avşar, hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    Son olarak bir mücevher firması ile milyonluk anlaşma yaptığı ortaya çıkan Hülya Avşar, yeni bir pozunu Instagram hesabında paylaştı.

    Hülya Avşar'ın adeta yıllara meydan okuduğu gözlendi.

    Göbekteki dövmeye ilgi

    Göbek ve derin bacak bacak dekolteli pozunu paylaşan Hülya Avşar'ın göbek kısmındaki dövme de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

    Avşar, dekolteli kostümüyle sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    58 yaşındaki şarkıcının photoshop yaptığı da öne sürüldü.

    Hülya Avşar, dövmesini gösterdi #1

    Instagram paylaşımları

    Hülya Avşar'ın Instagram hesabından beğeniye sunduğu bazı fotoğrafları ise şöyle:

    Hülya Avşar, dövmesini gösterdi #2

    Hülya Avşar, dövmesini gösterdi #3

    Hülya Avşar, dövmesini gösterdi #4

    Hülya Avşar, dövmesini gösterdi #5

    Hülya Avşar, dövmesini gösterdi #6

    Hülya Avşar, dövmesini gösterdi #7

    Hülya Avşar, dövmesini gösterdi #8

    Hülya Avşar, dövmesini gösterdi #9

    Hülya Avşar, dövmesini gösterdi #10

    Hülya Avşar, dövmesini gösterdi #11

    Hülya Avşar, dövmesini gösterdi #12


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