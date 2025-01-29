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Hülya Avşar, dudağına piercing taktırdı! Gala halleri sosyal medyada çok konuşuldu

Hülya Avşar, dudağına piercing taktırdı! Gala halleri sosyal medyada çok konuşuldu Vücudunda birçok dövme olduğu bilinen ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, şimdi de piercing taktırdı