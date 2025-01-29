Hülya Avşar, dudağına piercing taktırdı! Gala halleri sosyal medyada çok konuşuldu

Haber Merkezi
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, sosyal medyayı sık kullanan isimler arasında yer alıyor. Her paylaşımıyla ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, önceki akşam bie film galasına katıldı.
Hülya Avşar’ın galada şımarık çocuksu hareketleri dikkat çekti. Hülya Avşar’ın o halleri halleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
PİERCİNG TAKTIRDI
Hülya Avşar, gala gecesinde giydiği kürklü kabanıyla katıldı. Dudak kısmının ön tarafında yer alan piercing de dikkatlerden kaçmadı. Avşar’ın dudaklarına yapığı Labrent işlemi böyle görüntülendi.
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