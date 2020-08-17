Dolar
7.3893
0.4376%
Euro
8.7621
0.5531%
Altın
1950.84
0.3219%
Borsa
1083.51
-0.0295%
G. Altın
463.51
0.7385%
Bitcoin
87697.58
0.8388%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Hülya Avşar, Helin Avşar'la gurur duydu

    Spora başlayan Helin Avşar, yaptığı hareketlerle ablasından tam puan aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 11:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hülya Avşar, Helin Avşar'la gurur duydu

    Instagram hesabından sık sık mayolu ve bikinili fotoğraflar paylaşan Helin Avşar, zaman zaman zorlu spor hareketlerini yaparken görüldüğü kareleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

    KÖPRÜ HAREKETİ YAPTI

    Kısa süre önce amuda kalktığı bir pozu hesabından paylaşan Avşar, bu defa köprü duruşu hareketini yaptı.

    "HELAL OLSUN SANA HELİN"

    Helin'in paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, ablası Hülya Avşar’dan da “Azmine helal olsun” şeklinde yorum geldi.

    Birçok kişinin aksine karantinadan zayıflayarak çıkan 42 yaşındaki Helin Avşar, ablasının yorumuna “Sayende” mesajıyla teşekkür etti.

    Hülya Avşar, Helin Avşar la gurur duydu #1

    Hülya Avşar, Helin Avşar la gurur duydu #2

    Hülya Avşar, Helin Avşar la gurur duydu #3

    Hülya Avşar, Helin Avşar la gurur duydu #4

    Görüş Bildir