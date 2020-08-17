Hülya Avşar, Helin Avşar'la gurur duydu

Spora başlayan Helin Avşar, yaptığı hareketlerle ablasından tam puan aldı.

Instagram hesabından sık sık mayolu ve bikinili fotoğraflar paylaşan Helin Avşar, zaman zaman zorlu spor hareketlerini yaparken görüldüğü kareleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

KÖPRÜ HAREKETİ YAPTI

Kısa süre önce amuda kalktığı bir pozu hesabından paylaşan Avşar, bu defa köprü duruşu hareketini yaptı.

"HELAL OLSUN SANA HELİN"

Helin'in paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, ablası Hülya Avşar’dan da “Azmine helal olsun” şeklinde yorum geldi.

Birçok kişinin aksine karantinadan zayıflayarak çıkan 42 yaşındaki Helin Avşar, ablasının yorumuna “Sayende” mesajıyla teşekkür etti.