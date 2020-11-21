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- Hülya Avşar: İbrahim Tatlıses, gördüğüm en iyi yönetmendir
Hülya Avşar: İbrahim Tatlıses, gördüğüm en iyi yönetmendir
İbo Show'a konuk olan ünlü sanatçı Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'in gördüğü en iyi yönetmen olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 21.11.2020 - 23:54
- Güncelleme : 22.11.2020 - 00:03
İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra İbo Show ile yeniden ekranlara döndü.
Birbirinden renkli konuklarını ağırlamaya devam eden İbrahim Tatlıses'e bu hafta, Kubat, Demet Akbağ ve Hülya Avşar eşlik etti.
HÜLYA AVŞAR: "GÖRDÜĞÜM EN İYİ YÖNETMEN"
Programda İbrahim Tatlıses'in sinema kariyerinden bahsedilirken, Hülya Avşar, kendisiyle birçok projede birlikte çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Sinema hayatında birlikte birçok filmde çalıştık. Birçoğunu izlemişsinizdir. İbrahim Tatlıses, gördüğüm en iyi yönetmendir. Yakalayamadığım bir çok duyguyu o filmlerde yaşadım."
Hülya Avşar: İbrahim Tatlıses, gördüğüm en iyi yönetmendir-Video