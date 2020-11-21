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    Hülya Avşar: İbrahim Tatlıses, gördüğüm en iyi yönetmendir

    Hülya Avşar: İbrahim Tatlıses, gördüğüm en iyi yönetmendir

    İbo Show'a konuk olan ünlü sanatçı Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'in gördüğü en iyi yönetmen olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 23:54
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 00:03
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    İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra İbo Show ile yeniden ekranlara döndü.

    Birbirinden renkli konuklarını ağırlamaya devam eden İbrahim Tatlıses'e bu hafta, Kubat, Demet Akbağ ve Hülya Avşar eşlik etti.

    HÜLYA AVŞAR: "GÖRDÜĞÜM EN İYİ YÖNETMEN"

    Programda İbrahim Tatlıses'in sinema kariyerinden bahsedilirken, Hülya Avşar, kendisiyle birçok projede birlikte çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

    "Sinema hayatında birlikte birçok filmde çalıştık. Birçoğunu izlemişsinizdir.  İbrahim Tatlıses, gördüğüm en iyi yönetmendir. Yakalayamadığım bir çok duyguyu o filmlerde yaşadım."

    Hülya Avşar: İbrahim Tatlıses, gördüğüm en iyi yönetmendir-Video

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