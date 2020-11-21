İbo Show'a konuk olan ünlü sanatçı Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'in gördüğü en iyi yönetmen olduğunu söyledi.

İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra İbo Show ile yeniden ekranlara döndü.

Birbirinden renkli konuklarını ağırlamaya devam eden İbrahim Tatlıses'e bu hafta, Kubat, Demet Akbağ ve Hülya Avşar eşlik etti.

HÜLYA AVŞAR: "GÖRDÜĞÜM EN İYİ YÖNETMEN"

Programda İbrahim Tatlıses'in sinema kariyerinden bahsedilirken, Hülya Avşar, kendisiyle birçok projede birlikte çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sinema hayatında birlikte birçok filmde çalıştık. Birçoğunu izlemişsinizdir. İbrahim Tatlıses, gördüğüm en iyi yönetmendir. Yakalayamadığım bir çok duyguyu o filmlerde yaşadım."

Hülya Avşar: İbrahim Tatlıses, gördüğüm en iyi yönetmendir-Video