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    Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'le olan öpüşme sahnesini değerlendirdi

    Hülya Avşar yıllar sonra İbrahim Tatlıses'le olan öpüşme sahnesi hakkında konuştu
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 08:37
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    Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'le olan öpüşme sahnesini değerlendirdi

    Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Hasan Can Kaya’nın “Konuşanlar” programına konuk oldu.

    "HEPSİ YALAN"

    Kadın-erkek ilişkileri hakkında konuşan ünlü sanatçı, “İlişkide baskın değilim, yapılan baskıyı kabul etmiş görünürüm. O konuda sahtekarın tekiyim. Karşımdaki mutlu olsun diye kendimden olmayan şeyler yaparım. Ama hepsi yalan!

    Benim bir erkekte en dikkat ettiğim şeyler; espri kabiliyeti, dişler ve tırnaklar." dedi.

    "FAZLA SAMİMİYET VAR"

    Hülya Avşar, “Mavi Mavi” filminde İbrahim Tatlıses’le olan öpüşme sahnesiyle ilgili “İbrahim’in sadece beni değil herkesi öyle öptüğünü düşünüyorum. O sahnede fazla bir samimiyet var bence” diye konuştu.

    Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses le olan öpüşme sahnesini değerlendirdi #1

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