Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'le olan öpüşme sahnesini değerlendirdi

Hülya Avşar yıllar sonra İbrahim Tatlıses'le olan öpüşme sahnesi hakkında konuştu

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Hasan Can Kaya’nın “Konuşanlar” programına konuk oldu.

"HEPSİ YALAN"

Kadın-erkek ilişkileri hakkında konuşan ünlü sanatçı, “İlişkide baskın değilim, yapılan baskıyı kabul etmiş görünürüm. O konuda sahtekarın tekiyim. Karşımdaki mutlu olsun diye kendimden olmayan şeyler yaparım. Ama hepsi yalan!

Benim bir erkekte en dikkat ettiğim şeyler; espri kabiliyeti, dişler ve tırnaklar." dedi.

"FAZLA SAMİMİYET VAR"

Hülya Avşar, “Mavi Mavi” filminde İbrahim Tatlıses’le olan öpüşme sahnesiyle ilgili “İbrahim’in sadece beni değil herkesi öyle öptüğünü düşünüyorum. O sahnede fazla bir samimiyet var bence” diye konuştu.