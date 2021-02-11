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- Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'le olan öpüşme sahnesini değerlendirdi
Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'le olan öpüşme sahnesini değerlendirdi
Hülya Avşar yıllar sonra İbrahim Tatlıses'le olan öpüşme sahnesi hakkında konuştu
- Haber Merkezi
- 11.02.2021 - 08:37
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Hasan Can Kaya’nın “Konuşanlar” programına konuk oldu.
"HEPSİ YALAN"
Kadın-erkek ilişkileri hakkında konuşan ünlü sanatçı, “İlişkide baskın değilim, yapılan baskıyı kabul etmiş görünürüm. O konuda sahtekarın tekiyim. Karşımdaki mutlu olsun diye kendimden olmayan şeyler yaparım. Ama hepsi yalan!
Benim bir erkekte en dikkat ettiğim şeyler; espri kabiliyeti, dişler ve tırnaklar." dedi.
"FAZLA SAMİMİYET VAR"
Hülya Avşar, “Mavi Mavi” filminde İbrahim Tatlıses’le olan öpüşme sahnesiyle ilgili “İbrahim’in sadece beni değil herkesi öyle öptüğünü düşünüyorum. O sahnede fazla bir samimiyet var bence” diye konuştu.