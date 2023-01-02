Hülya Avşar, kasık dekolteli elbise giydi

Yılbaşında sahne alan ünlüler arasında yer alan Hülya Avşar, kasığına kadar yırtmaçları olan bir elbise giymeyi tercih etti.

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, yılbaşı gecesi İstanbul Maslak'ta bir mekanda sahne aldı.

Yeni yıl gecesi sahnenin tozunu attırırken siyah elbise tercih eden Avşar'ın, kasık dekoltesi de gözlerden kaçmadı.

"Kim der ki 59 yaşında!"

Hülya Avşar'ın iki bacağında da yırtmacı olan siyah elbisesi bir hayli dikkat çekti. "Kim der ki 59 yaşında!" yorumlarına sebep olan Avşar, hayranlarından tam not aldı.





Avşar, sahneden pozlarını sosyal medya hesabından da yayınladı. Ünlü şarkıcı yayınladığı karelere "Harika bir yıl olsun." notunu düştü.