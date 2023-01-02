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    Hülya Avşar, kasık dekolteli elbise giydi

    Yılbaşında sahne alan ünlüler arasında yer alan Hülya Avşar, kasığına kadar yırtmaçları olan bir elbise giymeyi tercih etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 07:55
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 09:02
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    Hülya Avşar, kasık dekolteli elbise giydi

    Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, yılbaşı gecesi İstanbul Maslak'ta bir mekanda sahne aldı.

    Yeni yıl gecesi sahnenin tozunu attırırken siyah elbise tercih eden Avşar'ın, kasık dekoltesi de gözlerden kaçmadı.

    Hülya Avşar, kasık dekolteli elbise giydi #1

    "Kim der ki 59 yaşında!"

    Hülya Avşar'ın iki bacağında da yırtmacı olan siyah elbisesi bir hayli dikkat çekti. "Kim der ki 59 yaşında!" yorumlarına sebep olan Avşar, hayranlarından tam not aldı.

    Hülya Avşar, kasık dekolteli elbise giydi #2

    Avşar, sahneden pozlarını sosyal medya hesabından da yayınladı. Ünlü şarkıcı yayınladığı karelere "Harika bir yıl olsun." notunu düştü.

    Hülya Avşar, kasık dekolteli elbise giydi #3

    Hülya Avşar, kasık dekolteli elbise giydi #4


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