Hülya Avşar: Kaya'nın burnu yeminle maskeye sığmıyor

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun sürekli maskenin dışında kalan burnuyla ilgili konuştu.

57 yaşındaki Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de yağmur altında yürüyüş yaparken görüntülendi.

Tanıklarıyla sohbet eden Avşar, kendisini tanıyan hayranlarının fotoğraf çektirme taleplerini de kabul etti.

"MUTLU OLUYORUM"

"Fırsat buldukça kendimi yollara atıyorum" diyen Hülya Avşar'a "Yürüyüş esnasında sürekli selamlaşıyorsunuz. Zorlanmıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Avşar, konuyla ilgili, "Yıllardır karşılaşıp, tanıştığımız insanlarla konuşmak bana mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

"SIĞMIYOR"

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun maskeli olduğu bir fotoğrafta burnunun dışarıda olması ile ilgili de konuşan Avşar, "Evet, burnu sığmıyor adamın. Vallahi billahi sığmıyor" diyerek, Çilingiroğlu'nu diline doladı.