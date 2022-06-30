Hülya Avşar, şezlongta esnedi

Denizden çıkan Hülya Avşar şezlongda yaptığı hareketlerle olay oldu.

58 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Ünlü isim, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve siyah bikinisiyle güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Tatilde bile esnedi

Spora olan düşkünlüğüyle bulunan ünlü şarkıcı, güneşlenirken de esneme hareketleri yaptı. Avşar, fit haliyle dikkat çekti.

"50 dk yüzme"

Avşar paylaşımının altına “50 dk yüzme, üzerine esneme ve beni çaktırmadan çeken asistanım, yayınlayan da ben.” notunu düştü.



Hülya Avşar'ın şezlongda spor keyfi