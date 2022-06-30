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    Hülya Avşar, şezlongta esnedi

    Denizden çıkan Hülya Avşar şezlongda yaptığı hareketlerle olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 12:51
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    Hülya Avşar, şezlongta esnedi

    58 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

    Ünlü isim, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve siyah bikinisiyle güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

    Tatilde bile esnedi

    Spora olan düşkünlüğüyle bulunan ünlü şarkıcı, güneşlenirken de esneme hareketleri yaptı. Avşar, fit haliyle dikkat çekti.

    "50 dk yüzme"

    Avşar paylaşımının altına “50 dk yüzme, üzerine esneme ve beni çaktırmadan çeken asistanım, yayınlayan da ben.” notunu düştü.


    Hülya Avşar'ın şezlongda spor keyfi

     

    Hülya Avşar, şezlongta esnedi #1


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