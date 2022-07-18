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    Hülya Avşar, sokak ortasında Ankara havası oynadı

    Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, tatilini geçirdiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde minibüsünde çalan Ankara havasını duyunca dayanamadı.
    • 18.07.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 17:59
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    Hülya Avşar, sokak ortasında Ankara havası oynadı

    Açıklamaları ve sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren Hülya Avşar, bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tatil yapan Avşar, sokak ortasında Ankara havası ile oynadığı anları paylaştı.

    Ankara havası oynadı

    Yoldan geçen bir minibüste çalan Ankara havasını duyan Hülya Avşar, kaldırımda kurtlarını döktü.

    Bir yandan oynayan bir yandan da kaldırımda yürüyen Avşar’a minibüsün de eşlik ettiği görüntüler yer alıyor.

    Hülya Avşar, sokak ortasında Ankara havası oynadı VİDEO

    Hülya Avşar, sokak ortasında Ankara havası oynadı #1

    Hülya Avşar, sokak ortasında Ankara havası oynadı #2

    Hülya Avşar, sokak ortasında Ankara havası oynadı #3


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