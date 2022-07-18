Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, tatilini geçirdiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde minibüsünde çalan Ankara havasını duyunca dayanamadı.

Açıklamaları ve sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren Hülya Avşar, bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tatil yapan Avşar, sokak ortasında Ankara havası ile oynadığı anları paylaştı.

Ankara havası oynadı

Yoldan geçen bir minibüste çalan Ankara havasını duyan Hülya Avşar, kaldırımda kurtlarını döktü.

Bir yandan oynayan bir yandan da kaldırımda yürüyen Avşar’a minibüsün de eşlik ettiği görüntüler yer alıyor.

Hülya Avşar, sokak ortasında Ankara havası oynadı VİDEO

