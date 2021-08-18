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Hülya Avşar, wakeboard şov

Hülya Avşar, wakeboard şov

En son 'Masumiyet' dizisinde rol alan Hülya Avşar, dizi final yaptıktan sonra her sene olduğu gibi soluğu Ayvalık’taki yazlığında aldı.