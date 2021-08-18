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- Hülya Avşar, wakeboard şov
Hülya Avşar, wakeboard şov
En son 'Masumiyet' dizisinde rol alan Hülya Avşar, dizi final yaptıktan sonra her sene olduğu gibi soluğu Ayvalık’taki yazlığında aldı.
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 10:07
- Güncelleme : 18.08.2021 - 10:12
Rol aldığı dizinin final yapmasıyla soluğu Ayvalık’taki evinde alan Hülya Avşar, sporunu aksatmıyor.
Önceki gün deniz üzerinde wakeboard yaparken görüntülenen oyuncunun, keyfine diyecek yoktu. Su üzerinde hünerlerini gösteren Avşar’ın, 5 yaşından bu yana ileri seviyede yüzdüğü biliniyor.
SPOR YAPARAK YORGUNLUK ATIYOR
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar, sezonun yorgunluğunu tenis ve deniz sporları yaparak çıkarıyor.
'Masumiyet' dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar'ın, yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.