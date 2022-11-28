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    Hülya Avşar, yine derin yırtmaçlı elbise giydi

    Yıllar sonra sahnelere hızlı bir dönüş yapan Hülya Avşar, konserlerinde tercih ettiği elbiselerle dikkat çekmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 07:40
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 08:42
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    Hülya Avşar, yine derin yırtmaçlı elbise giydi

    Konser maratonuna hız kesmeden devam eden  59 yaşındaki ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, hem yaptıklarıyla hem de söyledikleriyle konuşulmaya devam ediyor.

    Sahnelerinde dekolteli ve yırtmaçlı kıyafetler tercih eden Avşar, yine kural bozmadı. Ünlü şarkıcı, son konserinde de kasığına kadar yırtmaçlı bir elbise tercih etti.

    Hülya Avşar, yine derin yırtmaçlı elbise giydi #1

    Saba Tümer ile Deniz Akkaya'da sahneye çıktı

    Tüm gece boyunca çılgınca eğlenen Saba Tümer, bir ara Deniz Akkaya ile birlikte sahneye fırladı ve Hülya Avşar'a eşlik etti .Üç ünlü isim sahnede dans şov yaptılar

    Ünlü sunucu sahnedeki bu eğlenceli anları sosyal medya hesabında paylaştı.

    Hülya Avşar, sahneye çıkardığı Saba Tümer ve Deniz Akkaya ile dans etti VİDEO

    Hülya Avşar, yine derin yırtmaçlı elbise giydi #2

    Hülya Avşar, yine derin yırtmaçlı elbise giydi #3

    Hülya Avşar, yine derin yırtmaçlı elbise giydi #4

    Hülya Avşar, yine derin yırtmaçlı elbise giydi #5

    Hülya Avşar, yine derin yırtmaçlı elbise giydi #6

    Hülya Avşar, yine derin yırtmaçlı elbise giydi #7


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