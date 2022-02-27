Hülya Avşar’dan Cemal Güzelci açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın 12 yıllık aşk orucunu iş adamı Cemal Güzelci ile bozduğu ileri sürülmüştü. Avşar, aşk iddialara açıklık getirdi.

Hülya Avşar, önceki akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı.

Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avşar, geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği iş adamı Cemal Güzelci ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

“Tek bir kelime söyleyeceğim, hayatımda kimse yok” diyen Avşar, şöyle devam etti:

“YALNIZLIK ÇOK KEYİFLİ”

“Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün çok şeker ama şu anda yok. Ben şunu anladım ki, yalnızlık çok keyifli. Ben normal değilim. Ben yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım, bunun dışında her şey güzel.”

“UYUŞAMADIK”

58 yaşındaki sanatçı, daha sonra “Fotoğraflar çok samimiydi, ilk günlerde de yalanlamadınız siz de. Acaba aşka dönüşecekken son anda vaz mı geçildi, yoksa uyuşmazlık mı oldu?” sorusunu da “Evet, ben de bir anormallik olduğu kesin ama sizin dediğiniz gibi oldu, uyuşamadık” diye cevap verdi.