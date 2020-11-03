Hülya Avşar'dan İzmir paylaşımı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, İzmir'de yaşanan depremle ilgli bir paylaşımda bulundu.

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde vefat edenlerin sayısı 91'e yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada yaralananların sayısının ise 994 olduğu belirtildi.

Sunucu ve oyuncu Hülya Avşar, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“İçim yanıyor ama biliriz ki ateş düştüğü yeri yakıyor İzmir'de. Ağlarken güldüğümüz, dua ettiğimiz, rahmet, şifa dilediğimiz her bir can için mücadele eden herkese minnettar kalıp, sarılıp, öpmek istediğimiz şu günlerde yine hatırladım ki (!) unutup, tekrar hatırladığımız ve yine unutacağımız (!) en büyük mutluluk; sevdiklerimizin sağlığı, mutluluğu...

"UNUTMAMAK DİLEĞİYLE"

Azıcık aşımız, ağrısız başımız. Tekrar unutana kadar (!) bilmeliyiz ki; önce biz kendimizi sağlama almalıyız. Sağlığımızı, mutluluğumuzu kimsenin eline bırakmamalıyız. Şimdi bize sorsalar ki; 'Bunları yaşamamak için nelerinizi feda edersiniz?' Eminim verilecek cevap şu an içimizi acıtan ama itiraf edilemeyecek, elbet bir gün hesabı ödenecek ama yine ders almayacağımız cevaplardır. Unutmamak dileğiyle... Hülya Avşar...”