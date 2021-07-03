Hülya Avşar’dan makyajsız paylaşım

Son oynadığı dizisinde kullanılan filtrelerle gündemden düşmeyen Hülya Avşar, sıfır makyaj olduğu bir kareyi sevenlerinin beğenisine sundu.

57 yaşındaki oyuncu Hülya Avşar, son haliyle hayranlarından tam not aldı.

Sosyal medya hesabından makyajsız ve filtresiz bir fotoğraf paylaşan Avşar, beğeni yağmuruna tutuldu.

Spora olan düşkünlüğü ile bilinen oyuncuya, “Genç kızlara taş çıkarıyor”, “Hala çok güzel” gibi yorumlar yapıldı.

GERÇEKTEN DE ÖTE FİLTRE

FOX TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde izleyicinin karşısına çıkan Avşar, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

Yüzüne gerçeğin de ötesinde filtre uygulanan Hülya Avşar, kullanıcılar tarafından Twitter üzerinden alay konusu olmuştu.

KENDİSİ DE GÜLDÜ

Avşar'ın filtreli yüzüne kullanıcılar, "Hülya Avşar'la sırlar dünyasına yolculuk", "Hülya Avşar'a nasıl bir filtre uygulandıysa artık kadının burnu yok", "Hülya Avşar'ın yüzünü arıyorum" şeklinde yorumlarını sıralamıştı.

Sosyal medyada kendisi hakkında atılan yorumlara gülerek yanıt veren Avşar, "Ben de aynı fikirdeyim." diyerek bir kullanıcı tarafından yapılan yorumu paylaşmıştı.