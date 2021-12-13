Hülya Avşar'ın bacak dekolteli sahne kıyafeti

Ünlü sanatçı Hülya Avşar uzun süre ara verdiği sahnelere gızlı bir dönüş yaptı.

3 yıl aradan sonra sahnelere dönen 58 yaşındaki güzel şarkıcı Hülya Avşar, önceki akşam İstanbul Sarıyer'deki bir eğlence mekanında hayranlarıyla buluştu.

Avşar iddialı sahne elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Siyah transparan bir kıyafet tercih eden Avşar, derin bacak dekoltesiyle de dikkat çekti.

Avşar sahnede çekilen fotoğraflarını ise "Dün geceden sevgiler" notuyla Instagram'dan paylaştı.

Ünlü sanatçının paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

"ÇOK ANLAMSIZ"

Avşar, Fox ekranlarından yayınlanan ve erken final yapan 'Masumiyet' dizisiyle ilgili sözleri herkesi şaşırtmıştı. Hülya Avşar, "Çok anlamsız şeyler yaşadık. Bir deneyim dedim, burnumdan getirdiler" açıklamasında bulunmuştu.