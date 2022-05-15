Hülya Avşar’ın sahne aldığı mekanda polis kimlik kontrolü yaptı

Polis ekiplerinin kimlik kontrolü için girdiği mekanda sahne alan Hülya Avşar, bu duruma sinirlendi. Sahneden inmeyen şarkıcı, ekiplere “Böyle bir şeye hakkınız yok” diyerek sitem etti.

Geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne alan Hülya Avşar, kötü bir sürprizle karşılaştı.

Şarkılarını seslendiren şarkıcı, bir anda mekana giren polisleri görünce şoke oldu.

Ekiplerin güvenlik amaçlı kimlik kontrolü yapacağını öğrenen Avşar, yine de sahnesini terk etmedi.

“Asla inmiyorum, sahnede duracağım”

Programın yarıda kesilmesine oldukça sinirlenen Avşar, kendisini kulise göndermek isteyen ekiplere ret cevabı verdi.

Avşar kızı “Asla inmiyorum, sahnede duracağım” diyerek kontrol bitene kadar sahneden ayrılmadı.

“Böyle bir şeye hakkınız yok”

O anlara ilişkin bir seyircinin videosu ise sosyal medyaya düştü.

Görüntüde Hülya Avşar’ın “Programın ortasında geliyorsunuz, kesiyorsunuz. Böyle bir şeye hakkınız yok. Bir de insanlara ‘otur’ diye emrediyorsunuz. Herkes oturuyor zaten” dediği duyuluyor.