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    Hülya Avşar'ın şaşırtan taciz açıklaması

    Hülya Avşar, son dönemde ünlü isimlerin yaşadığı taciz olayları hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 10:46
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    Hülya Avşar'ın şaşırtan taciz açıklaması

    Şu sıralar çok aktif olan ve her gün bir yerde görüntülenen 58 yaşındaki ünlü sanatçı Hülya Avşar, yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

    Avşar Kızı, son dönemde Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Aleyna Tilki ve Ceylan Ertem gibi isimlerin yaşadığı taciz olayları hakkında konuştu.

    "ONLAR TACİZE UĞRAR"

    Kendisini taciz etmenin yürek isteyeceğini ima eden bir bakış atan Avşar, bu konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Milliyet'te yer alan habere göre Avşar, “Siz hiç tacize uğradınız mı?” sorusuna, “Ben mi? Onlar tacize uğrarlar.” şeklinde karşılık verdi.

    Sanatçının bu açıklaması ise, daha önce kendi programında poposunu ellediği Ricky Martin'i ve ellemeye çalıştığı Tarkan’ı akıllara getirdi.

    Hülya Avşar ın şaşırtan taciz açıklaması #1

    Hülya Avşar ın şaşırtan taciz açıklaması #2

    Hülya Avşar ın şaşırtan taciz açıklaması #3

    Hülya Avşar ın şaşırtan taciz açıklaması #4

    Hülya Avşar ın şaşırtan taciz açıklaması #5

    Hülya Avşar ın şaşırtan taciz açıklaması #6

    Hülya Avşar ın şaşırtan taciz açıklaması #7


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