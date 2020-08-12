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    Hümeyra'nın oğlu yaşamını yitirdi

    Ünlü oyuncu Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 12.08.2020 - 00:23
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    Hümeyra'nın oğlu yaşamını yitirdi

    Ünlü oyuncu Hümeyra oğlu Sadık Bigat'ı defalarca aramasına rağmen ulaşamadı. Bunun üzerine oğlunu merak ederek Nişantaşı'ndaki evine giden Hümeyra bir yakınına daire kapısını açtırdı.

    Daireye giren ünlü oyuncu oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine Bigat'ın yaşadığı daireye sağlık ekipleri geldi.

    KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

    Hümeyra'nın Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya gelen Sadık Bigat'ın yarın defnedileceği öğrenildi.

    Hümeyra nın oğlu yaşamını yitirdi #1

    Hümeyra nın oğlu yaşamını yitirdi #2

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