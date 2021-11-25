Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, annesi Feraye Tanyolaç'ı paylaştı

Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Hüseyin, annesi Feraye Tanyolaç'ın doğum gününü kutladı.

Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Ünlü spor yorumcusunun oğlu, son olarak annesi Feraye Tanyolaç'ı paylaştı.

"İYİ Kİ VARSIN ANNECİĞİM"

Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, annesinin doğum gününü bir fotoğrafla kutladı ve paylaşıma da "İyi ki doğdun anneciğim iyi ki varsın" dedi.

Kameralardan uzak bir hayat süren ve yıllardır gözlerden uzak yaşayan Tanyolaç'ın, yıllar içerisindeki değişimi ise göze çarptı.