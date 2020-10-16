Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu mirasını kime ve nereye bıraktı?

Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu mirasını kime ve nereye bıraktı?

Televizyon ekranlarında Huysuz Virjin lakabıyla yer alan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun mal varlığını nereye bıraktığı açıklandı.

Temmuz ayında 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti açıklandı.İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde yapılan ilk celse oturumunda Dursunoğlu’nun mal varlığını bıraktığı kurum ve kişiler belli oldu.

CİPİNİ YARDIMCISINA BIRAKTI

Dursunoğlu, röportajlarında birçok kez belirttiği gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na oturduğu Üsküdar’daki evini ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini bıraktı.

Sanatçı, yeğeni Güliz Buyrukbilen’e ise evinde yer alan şahsi eşyalarını miras bırakırken yardımcısı Ümit Yazıcı’ya, kullandığı Land Rover marka cipini vasiyet etti.

SAHNE KIYAFETLERİNİ DE BAĞIŞLADI

Seyfi Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin’le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı’na emanet etti.

Usta sanatçının cenaze işleri ve Üsküdar Küplüce Aile Mezarlığı’ndaki mezarının yapımı da Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı tarafından üstlenmesi istendi. Aynı şekilde vasiyetnamenin uygulanması işlemlerinin de derneğin avukatlarının yapması belirtildi.

İKİNCİ CELSE DÜZENLENECEK

Dursunoğlu’nun iki mirasçısı vasiyet okunurken yer almadığı için 24 Aralık’ta ikinci bir celse daha düzenlenecek. Vasiyet okunduktan sonra vasiler itirazda bulunmazlarsa mal varlığının dağıtımı gerçekleşecek.