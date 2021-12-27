İbo Show Yılbaşı programında Bülent Ersoy krizi

Bülent Ersoy, davetli olduğu İbo Show'un 2022 Yılbaşı özel programına katılamadı.

Bülent Ersoy, geçtiğimiz yıl İbo Show'un yeni yıl programına konuk olmuştu. Programın yapımıcısı, bu sene de Ersoy'u davet etti. Diva, ücret karşılığı ekrana çıkma teklifine sıcak baktı. Ancak beklenmedik bir olay yaşandı.

DİVA'YI İSTEMEDİLER

İbrahim Tatlıses’in orkestrasında, Bülent Ersoy’un eski ekibinden iki müzisyen vardı ve Diva’nın arkasında çalmak istemediler. Bu iki müzisyenin de aralarında olduğu ekip, geçen yaz Kıbrıs’a sahte PCR testiyle girdikleri için iki ay kadar tutuklu kalmıştı. Türkiye’ye döndüklerinde Bülent Ersoy’un kendilerine yardım etmediğini söylemişlerdi.

REST ÇEKTİLER

Tatlıses’in orkestrasındaki diğer müzisyenler, arkadaşlarına sahip çıkıp “Bülent Ersoy’un geldiği programa biz de çıkmayız.” diyerek rest çekti. Bu veto üzerine yapımcı, konuk kadrosunu değiştirdi. Diva’nın davetini geri çekti. Programa katılacak yeni isimler arasında Gülben Ergen ve İrem Derici bulunuyor.