İbo: Şimdiki aklım olsa 7 çocuk yapmazdım

İbrahim Tatlıses sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin" ifadelerinde bulundu.

Ünlü türkücü sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

Yapıtğı paylaşımda Tatlıses, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" dedi

Ünlü türkücünün bu mesajına yorum yağdı.

OĞLU AHMET TATLI İLE ARASINDA NELER OLDU?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, aile sırlarını ifşa eden bir kişinin olduğunu belirtmişti.



Tatlıses, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" demişti.



İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişinin, oğlu Ahmet Tatlıses olduğu öne sürülmüştü.



Ancak Tatlıses, o kişinin oğlu olmadığını söylemişti.





İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARI

İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı. Çiftin Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.





Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya gelmişti.





Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti.

Ünlü türkücünün Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.





Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya geldi ve 7. kez baba olmuştu.