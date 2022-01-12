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    İbrahim Büyükak: Aslan parçasıyla hasret gideriyoruz

    Yaklaşık yedi ay önce ilk kez baba olmanın sevincini yaşayan İbrahim Büyükak, oğlu Aslan Oktay ile çekilmiş yeni karesini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 12:19
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    İbrahim Büyükak: Aslan parçasıyla hasret gideriyoruz

    Oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Çift, haziran ayında oğulları Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

    AYNI ANNESİ

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan İbrahim Büyükak, oğlu Aslan Oktay ile verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Instagram'da 996 bin takipçisi bulunan oyuncu, yeni karelerine; "Aslan parçasıyla hasret gideriyoruz." notunu düştü.

    Minik Aslan'ın annesi Nurdan Büyükak'a olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

    İbrahim Büyükak: Aslan parçasıyla hasret gideriyoruz #1


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