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İbrahim Büyükak: Aslan parçasıyla hasret gideriyoruz

İbrahim Büyükak: Aslan parçasıyla hasret gideriyoruz

Yaklaşık yedi ay önce ilk kez baba olmanın sevincini yaşayan İbrahim Büyükak, oğlu Aslan Oktay ile çekilmiş yeni karesini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.