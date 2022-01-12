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- İbrahim Büyükak: Aslan parçasıyla hasret gideriyoruz
İbrahim Büyükak: Aslan parçasıyla hasret gideriyoruz
Yaklaşık yedi ay önce ilk kez baba olmanın sevincini yaşayan İbrahim Büyükak, oğlu Aslan Oktay ile çekilmiş yeni karesini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
- Haber Merkezi
- 12.01.2022 - 12:13
- Güncelleme : 12.01.2022 - 12:19
Oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Çift, haziran ayında oğulları Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.
AYNI ANNESİ
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan İbrahim Büyükak, oğlu Aslan Oktay ile verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Instagram'da 996 bin takipçisi bulunan oyuncu, yeni karelerine; "Aslan parçasıyla hasret gideriyoruz." notunu düştü.
Minik Aslan'ın annesi Nurdan Büyükak'a olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.