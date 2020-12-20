İbrahim Büyükak, baba oluyor

İki yıl önce evlenen psikolog Nurdan Beşen ile oyuncu ve komedyen İbrahim Büyükak çiftinin bebek bekledikleri öğrenildi.

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Eser Yenenler’in ardından üç adam grubunun üyesi İbrahim Büyükak’tan da bebek haberi geldi.

2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen’le hayatını birleştiren İbrahim Büyükak, yakın çevresine baba olmaya hazırladığını duyurdu.

İlk kez bebek heyecanı yaşayan komedyen hafta içi paylaştığı fotoğrafla koronavirüsü atlattığını duyurmuştu.

ESER'İN TAVSİYESİNİ DİNLEDİ

Öte yandan Eser Yenenler, hafta içi sunduğu bir online ödül töreninin toplantısında isim vermeden çevresinde bebek bekleyen birçok kişinin olduğunu söylemişti.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Yenenler, "Pandemi devam ederse aşı bulunana kadar her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz. Tavsiye ederiz yani bol bol üreyin" demişti.