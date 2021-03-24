İbrahim Büyükak: İyi ki 3 Adam'dan ayrıldım

Oyuncu İbrahim Büyükak, '3 Adam'ın dağılmasından mutlu olduğunu söyledi.

4 yıl önce dağılan ‘3 Adam’ın üyelerinden Eser Yenenler, hemen evlenmiş ve 2019’da evlenip çocuk sahibi olmuştu. İlk oğlu Kuzey’e kavuşan Yenenler, şimdi de Mete’nin doğumu için gün sayıyor.

"EV ZIBIN DOLU"

2018’de nikah masasına oturan İbrahim-Nurdan Büyükak’ın oğulları da 1.5 ay sonra dünyaya gelecek. Kontrol için geldikleri hastanede konuşan İbrahim Büyükak, “Ev zıbına boğulmuş durumda. Çocuk acaba modacı mı olacak? Benden daha fazla eşyası var daha doğmadan. Sürekli eşyalarına bakıp duygulanıyoruz.” sözleriyle heyecanını dile getirdi.

"GRUPTAN AYRILINCA ZAYIFLADIM"

“Eser Yenenler babalık tavsiyesi verdi mi?” sorusuna Büyükak, “Hayatta Eser’i dinlemem. ‘Kanka çocuk yap’ deseydi yapmazdım mesela. Hayat bana o yüzden güzel. Ne zaman ‘3 Adam’dan ayrıldım, kendi başıma bir adım attım, hayat bana daha pozitif oldu. Bakın zayıfladım.” diyerek espri yaptı.