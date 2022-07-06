Petrol
103.97
1.17%
Euro
17.59
0.70%
Dolar
17.2488
1.62%
Altın
977.15
1.49%
Borsa
2383
0.00%
Bitcoin
345.814
2.90%
BTXN Coin
6.66
1.21%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç'la dalga geçti

    Oğuzhan Koç'un kas yapması, İbrahim Büyükak'ın diline dolandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 14:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç'la dalga geçti

    Geçtiğimiz yaz göbekli halleriye kameralara yansıyan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, nişanlısı Demet Özdemir ile çıktıkları ön balayında herkesi şaşırttı.

    Teknede görüntülenen Oğuzhan Koç, karın kaslarıyla dikkat çekti. Koç'un yakında dostu İbrahim Büyükak tarafından kasları ti'ye alındı.

    "Az şov yapmadık"

    Büyükak paylaşımına, "Kas demişken biz de zamanında az şov yapmadık" ifadesini ekledi.

    Oğuzhan Koç'un kaslı haline sosyal medyada shop, efekt diyenler de olmuştu.

    İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç la dalga geçti #1

    İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç la dalga geçti #2

    İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç la dalga geçti #3


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Bağcılar'da ortaya çıkan maymun, görenleri şaşırttı
    3. Sayfa

    Bağcılar'da ortaya çıkan maymun, görenleri şaşırttı

    Ebru Polat iç çamaşırsız fotoğrafını paylaştı! 'Kahvaltımı bekliyorum'
    Medya

    Ebru Polat iç çamaşırsız fotoğrafını paylaştı! 'Kahvaltımı bekliyorum'

    Görüş Bildir