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- İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç'la dalga geçti
İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç'la dalga geçti
Oğuzhan Koç'un kas yapması, İbrahim Büyükak'ın diline dolandı.
- Haber Merkezi
- 06.07.2022 - 14:12
Geçtiğimiz yaz göbekli halleriye kameralara yansıyan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, nişanlısı Demet Özdemir ile çıktıkları ön balayında herkesi şaşırttı.
Teknede görüntülenen Oğuzhan Koç, karın kaslarıyla dikkat çekti. Koç'un yakında dostu İbrahim Büyükak tarafından kasları ti'ye alındı.
"Az şov yapmadık"
Büyükak paylaşımına, "Kas demişken biz de zamanında az şov yapmadık" ifadesini ekledi.
Oğuzhan Koç'un kaslı haline sosyal medyada shop, efekt diyenler de olmuştu.