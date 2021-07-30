Euro
10.0703
0.02%
Dolar
8.472
0.19%
Altın
497.77
0.12%
Borsa
1.392
0%
Bitcoin
333.650
-2.65%
EXEN Coin
24.62
-1.20%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    İbrahim Büyükak'ın oğlu bir aylık oldu

    Çiçeği burnunda anne Nurdan Beşen, aile fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 06:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbrahim Büyükak'ın oğlu bir aylık oldu

    Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Çift, haziran ayında oğulları Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı. Büyükak ile Beşen'in bebekleri bir aylık oldu.

    PASTA KESTİLER

    Aile arasında sade bir kutlama yapan oyuncu İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Beşen, pasta kesti. İkiliden Beşen, çekildikleri fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

    Beşen, paylaşımında, "Birinci ayın kutlu olsun canım oğlum" ifadelerini kullandı. Beşen'in aile fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    İbrahim Büyükak ın oğlu bir aylık oldu #1

    İbrahim Büyükak ın oğlu bir aylık oldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir