İbrahim Büyükak'ın oğlu bir aylık oldu

İbrahim Büyükak'ın oğlu bir aylık oldu

Çiçeği burnunda anne Nurdan Beşen, aile fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Çift, haziran ayında oğulları Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı. Büyükak ile Beşen'in bebekleri bir aylık oldu.

PASTA KESTİLER

Aile arasında sade bir kutlama yapan oyuncu İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Beşen, pasta kesti. İkiliden Beşen, çekildikleri fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Beşen, paylaşımında, "Birinci ayın kutlu olsun canım oğlum" ifadelerini kullandı. Beşen'in aile fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.