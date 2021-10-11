İbrahim Büyükak'tan baba-oğul fotoğrafı

Taze baba İbrahim Büyükak, babası ve oğluyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz aylarda ilk kez baba olmanın sevincini yaşayan İbrahim Büyükak, oğlu ve babasıyla kamera karşısına geçti.

Aslan Oktay ve babasıyla poz veren oyuncu ve senarist, birlikte çekilen yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"BABAM VE OĞLUM"

38 yaşındaki İbrahim Büyükak'ın "Babam ve oğlum" notu ile yayınladığı gönderi, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.