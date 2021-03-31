İbrahim Çelikkol acroyoga yaptı

Oyuncu İbrahim Çelikkol, önceki gün eğitmeni ile birlikte acroyoga başladı.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, karantina sürecinde egzersizine ara vermiyor. Formunu koruyan Çelikkol, spor yaparken verdiği pozları da Instagram hesabından yayınlıyor.

KİTAP OKUDU

39 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün spor eğitmeni ile birlikte acroyoga yaptı. En zor hareketlerden birini gerçekleştiren İbrahim Çelikkol, o esnada çekilen fotoğrafı yayınladı. Paylaşımda aynı zamanda kitap okuduğu da görülen Çelikkol, rahat bir şekilde egzersiz yaptığını da gözler önüne sermiş oldu.

Öte yandan oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturmuştu. İkili, geçtiğimiz yıl Ali adını verdikleri çocuklarını kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.