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    İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşandı

    Bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşayan İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 14:55
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    İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşandı

    İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un 5 yıllık evlilikleri, bugün görülen dava ile tek celsede bitti.

    2017 yılında sade bir törenle evlenen çiftin Ali adında bir oğulları var.

    İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, Knidos Deveboynu Feneri'nde mutluluğa 'evet' demişti.

    ALYANSLAR ELE VERMİŞTİ

    İlk alyanslarını çıkaran ikilinin bir yıldır ayrı oldukları ortaya çıktı. Çiftin ilişkilerini toparlaması için araya yakın dostlarının girdiği öğrenildi. Fakat ikili, tüm çabalara rağmen bu karardan vazgeçmedi.

    İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşandı #1


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