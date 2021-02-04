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    İbrahim Çelikkol'u yıkan ölüm

    İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol çifti, evlatları gibi sevdikleri köpeklerini kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 07:29
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    İbrahim Çelikkol'u yıkan ölüm

    'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol, en yakın dostlarını kaybetti. Mihre Çelikkol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile köpekleri Jozi’nin vefat ettiğini açıkladı.

    Acılı haberi takipçileriyle paylaşan Çelikkol, Jozi’nin fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi. Mihre Çelikkol, "Seni çok özleyeceğim. Huzurla uyu oğlum. J." dedi. İbrahim Çelikkol'un da oldukça üzgün olduğu öğrenildi.

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    İbrahim Çelikkol u yıkan ölüm #2

    İbrahim Çelikkol u yıkan ölüm #3

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