İbrahim Çelikkol'un yeni sevgilisi sosyeteden

İbrahim Çelikkol, sosyetik güzel Dilara Karabay ile yeni bir aşka yelken açtı.

Dört ay önce boşandığı 5 yıllık eşi çocuğunun annesi Mihre Mutlu ile yollarını ayıran İbrahim Çelikkol, yeni bir aşka yelken açtı.

Herkes İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay ile aşk yaşadığını düşünse de, işin aslı bambaşka çıktı.

Sosyetik güzele kalbini kaptırdı

İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte olmaya başladı.

Dilara Karabay'ın mekanında tanışan çift, yaklaşık 1 aydır aşk yaşıyor.