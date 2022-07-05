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    İbrahim Erkal'ın kızı Dilara 18 yaşına girdi

    Beş yıl önce geçirdiği beyin kanamasının ardından bir ay yoğun bakımda kalan ve yaşam mücadelesini kaybeden İbrahim Erkal'ın büyük kızı Dilara 18 yaşına bastı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 13:37
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    İbrahim Erkal'ın kızı Dilara 18 yaşına girdi

    Unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Bir ay komada kalan Erkal, 50 yaşında hayata veda etmişti.

    İbrahim Erkal'ın büyük kızı Dilara 18 yaşına bastı. Filiz Erkal, kızının yani yaşını Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

    "İlk göz ağrım"

    "Benim ilk göz ağrım güzel kızım ne çabuk zaman geçti... Sen 18 oldun! Bu yaşın sana güzellikler getirsin. Ömrün boyunca yüzün gülsün, iyi insanlar çıksın hep.karşına... Canım sevgilimin emaneti ömrüm... İyi ki doğdun, iyi ki varsın... Seni seviyorum bebeğim"

    İbrahim Erkal ın kızı Dilara 18 yaşına girdi #1

    İbrahim Erkal ın kızı Dilara 18 yaşına girdi #2

    İbrahim Erkal ın kızı Dilara 18 yaşına girdi #3

    İbrahim Erkal ın kızı Dilara 18 yaşına girdi #4


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