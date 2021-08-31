İbrahim Kutluay ve Berrak Tüzünataç aşk yaşıyor iddiası

İbrahim Kutluay ve Berrak Tüzünataç aşk yaşıyor iddiası

İbrahim Kutluay'ın, önceki gün güzel oyuncu Berrak Tüzünataç’la Emirgan’da sarmaş dolaş eğlendiği iddia edildi.

Aşk trafiğiyle kafa karıştıran Tüzünaç, Şubat ayında Ali Yörenç'le birlikteliğini bitirdikten sonra onun yakın arkadaşı olan Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte olmuştu.

Kaygılaroğlu ile kısa süreli aşkı da hüsranla biten güzel oyuncu, önceki gece Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'la gecelere daldı.

AŞK DOLU GECE

İki ünlü isim, Emirgan'daki bir mekanda sarmaş dolaş eğlendi. Etraftaki bakışlara aldırmayan Tüzünataç ve Kutluay, adeta aşk dolu bir gece yaşadı.