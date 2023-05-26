İbrahim Kutluay'ın oğlu sayı kralı oldu Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer, babasının yolunda ilerliyor.

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Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay, babasının izinden gidiyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Samsun’da organize edilen U14 Küçük Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olan Anadolu Efes forması giyen Ömer Kutluay final maçında 36 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

En değerli oyuncu

Babası gibi 10 numaralı formayı giyen Ömer Kutluay, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Ayrıca en iyi beşe girmeyi başarırken, turnuvayı da sayı kralı olarak tamamladı.

Demet Şener gelen şampiyonlukla birlikte büyük gurur ve sevinç yaşadı, sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi.

"Seninle gurur duyuyorum Ömer'im"

Ünlü model, paylaştığı fotoğrafların altına, "Seninle gurur duyuyorum Ömer'im... Duygularımı anlatacak kelimeleri bulamıyorum. Yeteneğin ve çalışma azminin yanında şans da hep seninle olsun. İnşallah daha nice başarıları beraber kutlarız annem... Seni çok seviyorum." notunu düştü.