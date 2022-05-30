İbrahim Selim, Hasan Can Kaya programını iptal etti

Oyuncu İbrahim Selim, programına konuk olarak çağırdığı Hasan Can Kaya'nın tavrından rahatsız oldu.

YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Hasan Can Kaya, sosyal medyada gündem oldu.

İddialara göre İbrahim Selim'in programına davet edilen Hasan Can Kaya çekim esnasında formatın aksine davranışlar sergiledi.

Selim, Hasan Can Kaya'nın seyircilere laf atmasından rahatsız oldu.

Program duyurulmuş olmasına rağmen Hasan Can Kaya'lı bölümün yayınlanmasından vazgeçildi.

Takipçileir sordu

Yeni bölümde farklı konuğun yer aldığını gören takipçiler sosyal medyada "Hasan Can neden yayınlanmıyor?" yorumlarında bulundu.