Uzun yıllar sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, hayranlarıyla Kuruçeşme Açıkhava'da yeniden bir araya geldi.

İmparator İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz sezon yıllar sonra İbo Show'la ekranlara dönmüştü. Programda sık sık şarkı da söyleyen Tatlıses, performansıyla da hayranlarını etkilemişti.

12 YIL SONRA İLK KONSER

Ünlü şarkıcı, uğradığı silahlı saldırının ardından uzak kaldığı konser sahnelerine geri döndü.

"İmparator" lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 12 yılın ardından Kuruçeşme Açıkhava konserleri kapsamında Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı.

İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verdi VİDEO



"ALLAH, YÜRÜ YA KULUM DERSE, KİMSE ONA DUY DİYEMEZ. HER ŞEY DE ALLAH'TAN GELİR"

Konserde özel bir dekor tasarlanırken, geniş bir orkestra ekibi Tatlıses'e eşlik etti.

Sahneye çıktığı ilk anda duygusal anlar yaşayan Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımladı ve "Allah, 'yürü ya kulum' derse, kimse ona 'dur' diyemez. Her şey de Allah'tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Mutluyum" dedi.

SEVİLEN ESERLERİ SESLENDİRDİ

İki bölümden oluşan konserde gece yarısına dek sahnede kalan usta sanatçı, sabaha kadar konser verebileceğini ifade etti.

Seyircilerin de şarkılara eşlik ettiği konserde İbrahim Tatlıses, "Haydi Söyle", "Bebeğim", "Kavur Balıkları", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Yalnızım" ve "Ne Sevdalar Yaşadım"ın da aralarında bulunduğu birçok sevilen eser seslendirdi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Şafak Sezer, Gülben Ergen ve Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın yanı sıra sanat dünyasından birçok kişi izleyiciler arasında yer aldı.

BİLETLER GÜNLER ÖNCESİNDEN TÜKENDİ

Biletlerin günler öncesinde tükendiği konser, 24 ve 25 Eylül'de de Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleştirilecek.