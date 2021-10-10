İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra yurt dışında konser verdi

12 yıl sonra yurt dışında konser veren İbrahim Tatlıses, "Rabbim 'dur' demedikçe, ben sevenlerim için bu şarkıları söylemeye devam edeceğim" dedi. Şehri gezen türkücü, mangal yakmayı ihmal etmedi.

Konserlerine yeniden başlayan İbrahim Tatlıses, 12 yıl aranın ardından ilk yurt dışı konserini verdi.

Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde sahne alan Tatlıses, konser öncesi şehri gezdi.

Şehri gezen ve mangal yapan türkücü, gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ise ihmal etmedi.

Tatlıses geçtiğimiz günlerde oğlu İdo'yu Yasemin Şefkatli ile evlendirmiş, Derya Tuna ile olan samimi halleri düğüne damga vurmuştu.

"ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

İbrahim Tatlıses, gazetecilerle yaptığı söyleşide, "Rabbim 'dur' demedikçe ben sevenlerim için bu şarkıları söylemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandıktan sonra duygusal anlar yaşadı.

'Yalnızım Dostlarım', 'Bebeğim' ve 'Mavi Mavi' gibi şarkılarını seslendiren Tatlıses, sevenleriyle sahnede hasret giderdi.

SUNUCU MEHMET ALİ ERBİL OLDU

Tatlıses sahnedeyken bir ara elektrikler kesildi. Kesintiye aldırış etmeyen İbrahim Tatlıses, şarkılarını çıplak sesle söylemeye devam etti. Yaklaşık 2 saat süren programın sunuculuğunu ise Mehmet Ali Erbil üstlendi.