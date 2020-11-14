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- İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra şarkı söyledi
İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra şarkı söyledi
Yıllar sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, ilk kez söylediği şarkıyla sesinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.
- Haber Merkezi
- 14.11.2020 - 21:01
- Güncelleme : 14.11.2020 - 23:06
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 9 yıl sonra İbo Show ile ekranlara geri döndü.
Star TV’de ekrana gelen ilk programda İbrahim Tatlıses eski şarkılarını yeniden söyledi.
İBO SHOW, YILLAR SONRA EKRANLARA DÖNDÜ
Tatlıses’in eski performansından hiçbir şey kaybetmediği görüldü.
Tatlıses’i ekran başında izleyenler doyasıya eğlendi.