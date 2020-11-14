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    İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra şarkı söyledi

    İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra şarkı söyledi

    Yıllar sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, ilk kez söylediği şarkıyla sesinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 21:01
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 23:06
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    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 9 yıl sonra İbo Show ile ekranlara geri döndü.

    Star TV’de ekrana gelen ilk programda İbrahim Tatlıses eski şarkılarını yeniden söyledi.

    İBO SHOW, YILLAR SONRA EKRANLARA DÖNDÜ

    Tatlıses’in eski performansından hiçbir şey kaybetmediği görüldü.

    Tatlıses’i ekran başında izleyenler doyasıya eğlendi.

    İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra şarkı söyledi- İZLE

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