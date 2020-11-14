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İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra şarkı söyledi

İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra şarkı söyledi

Yıllar sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, ilk kez söylediği şarkıyla sesinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.