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    İbrahim Tatlıses asistan arıyor

    İmparator lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından Genel Müdür’ü Şule Hanım’a asistanlık yapacak birini aradıklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 14:44
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 14:51
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    İbrahim Tatlıses asistan arıyor

    Geçtiğimiz haftalarda oğlu İdo Tatlıses’i evlendiren İbrahim Tatlıses, konser vermeye başladı.

    Konser maratonu başlayan İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak iş ilanı yayınladı.

    "ELİ AYAĞI DÜZGÜN OLSUN"

    İbrahim Tatlıses paylaşımına, "Genel Müdürüm Şule Hanım’a yardımcı bir asistan arıyorum çünkü benim sahne işlerim de başladığı için her yere yetişemiyor, eli ayağı düzgün tahsilli bir bayan arıyorum.” yazdı.

    Kısa bir süre sonra bu tweet’i silen İbrahim Tatlıses, yeni bir paylaşım daha yaptı.

    "ÇENE ÇALIYORLAR"

    İbrahim Tatlıses, bir sonraki tweet’inde, “Biz iş vermek istiyoruz arayanlar çene çalıyor anlamadım, ben de iptal ettim.” yazdı.

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