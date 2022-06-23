İbrahim Tatlıses: Bana büyü yaptılar

İbrahim Tatlıses, genç aşkından ayrılmasını eski eşine bağladı.

Yıllar önce uğradığı saldırıda başından yaralanan ve uzun süre tedavi gören İbrahim Tatlıses, sonunda mutluluğu bulmuştu. Ünlü türkücü, kendisinden 43 yaş küçük asistanı Gülçin Karakaya ile evlenme hazırlığı yaparken sessiz sedasız ayrıldı.

Büyü iddiası

Karakaya'yı çok sevdiğini söyleyen Tatlıses, ilişkisinin bitmesine oğlu Ahmet Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara'nın sebep olduğunu söyledi. İbrahim Tatlıses bununla da kalmadı ve eski eşi ve oğlunu büyü yapmakla suçladı. Tatlıses, eski eşi Adalet Hanım ve oğlu Ahmet Tatlı'nın kendisine ait olan Bodrum'daki evine büyü yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Evime domuz yağı sürmüşler"

"Bodrum'daki evime domuz yağı sürmüşler... Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Kız 48 kiloya düşmüş kahroluyorum. Ona ev aldım, araba aldım daha da alırdım ama o kara peçeli ve oğlu var ya evime domuz yağı sürmüşler." dedi.

İbrahim Tatlıses'in bu sözlerine, oğlundan sonra bir tepki de eski eşi Adalet Sara'dan geldi.

Adalet Sara paylaşımında, "Maddi ve manevi gerçekle alakalı olmayan yalan, iftira ve hakaretlere maruz bırakılıyorum." dedi.